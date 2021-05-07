Причастных к смерти Флойда полицейских обвиняют в нарушении его конституционных прав Фото: REUTERS

Федеральное большое жюри предъявило четверым полицейским, причастным к гибели Джорджа Флойда новое обвинение, которое касается нарушения его конституционных прав.

Как передает телекомпания CNN, экс-полицейский Дерек Шовин, ранее признанный виновным в убийстве Флойда, согласно решению присяжных, лишил погибшего «права на свободу, в том числе от необоснованного удержания и применения силы сотрудником полиции». Его коллеги Джей-Александер Кьюн и Ту Тао обвиняются в нарушении права погибшего, поскольку не вмешались в ситуацию с неправомерным использованием силы.

Кроме того, Шовин, Кьюн, Ту Тао и четвертый полицейский Томас Лейн обвиняются в том, что не оказали Флойду необходимую медицинскую помощь. Последним трем также инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к непредумышленному убийству.

Нарушение конституционных прав, повлекшее смерть человека, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Все четверо предстанут перед судом штата. Дата пока не объявлена.

Напомним, из-за гибели темнокожего мужчины, которого 25 мая прошлого года задушил коленом при задержании полицейский, в США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. В апреле коллегия присяжных заседателей признала бывшего полицейского Шовина виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен позже.