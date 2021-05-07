В России подорожали яйца и корнеплоды Фото: Евгения ГУСЕВА

В апреле продовольственная инфляция в России составила 0,75 процента, в годовом выражении - 6,55 процентов. С начала года продукты питания в стране выросли в цене на 3,85 процентов. Об этом сообщает Росстат.

Как отмечается, куриные яйца в среднем подорожали на 6,82 процента, при этом в 13 российских регионах их стоимость увеличились на 10-20,6 процента, но в Еврейской автономной области, цена яиц наоборот уменьшилась на 0,7 процента.

Среди овощей подорожали картофель (плюс 7,2 процента), белокочанную капусту (плюс 8,5 процента), морковь (плюс 9,6 процентов) Наиболее значительные изменения стоимости произошли у свеклы и моркови, которые выросли в цене на 20,1 и 9,6 процента соответственно.

Кроме того, средняя стоимость сахара выросла на 1,88 процента, а цена подсолнечного масла - на 1,35 процента.

При этом подешевели помидоры (минус 5,9 процента), апельсины (минус 3,7 процента), груши (минус 2,0 процента) и огурцы (минус 1,6 процента).