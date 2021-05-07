Кремль: Россия анализирует возможность встречи Путина и Байдена Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская сторона продолжает анализировать ситуацию относительно возможности встречи президентов России и США, Владимира Путина и Джо Байден. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы продолжаем анализировать ситуацию», - приводит ТАСС ответ представителя Кремля, на вопрос, дала ли Москва официальное согласие на саммит российского и американского лидеров.

Как писал сайт kp.ru, накануне американский лидер выразил уверенность, что встреча с российским коллегой может состояться уже в июне, однако отметил, что конкретное время и место пока не определено. При этом, по словам главы Белого дома, ситуация на границе с Украиной не влияет на его намерение провести саммит с президентом России.

Напомним, в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора Байден предложил Путину провести встречу в ближайшие месяцы в третьей стране. Позже в Кремле сообщили, что Вашингтон предложил провести встречу двух лидеров летом в одной из европейских стран.