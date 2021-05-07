УЕФА объявил о примирении с девятью клубами, которые собирались участвовать в Суперлиге Фото: REUTERS

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил о примирении с девятью клубами, которые ранее приняли решении выйти из проекта европейской футбольной Суперлиги.

В своем заявлении УЕФА сообщают, что клубы представили ассоциации «Декларацию о приверженности», а также обязались выполнить ряд требований, среди которых полное прекращение контактов с Суперлигой, присоединение к Европейской ассоциации клубов (ECA), а также, в качестве жеста доброй воли, внести пожертвование на общую сумму 15 млн евро, которые будут направлены на развитие детского и молодёжного футбола.

Кроме того, с футбольных клубов удержат 5 процентов доходов, которые они получили бы от клубных турниров УЕФА.

Клубы также дали свое согласие на возможное наложение штрафа в размере 100 млн евро, если они захотят участвовать в подобном Суперлиге несанкционированном соревновании, а также штраф в 50 млн евро за нарушение взятых на себя обязательств по «Декларации о приверженности».

Напомним, 19 апреля 12 ведущих футбольных клубов объявило о создании Суперлиги. Президентом нового турнира стал руководитель «Реала» Флорентино Перес.

О своём выходе из турнира сообщили английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур», итальянские «Милан» и «Интер», а также испанский «Атлетико». Остались в Суперлиги испанские «Реал» и «Барселона», а также итальянский «Ювентус».