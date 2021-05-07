Следственный комитет проверит информацию о хакерской атаке на сайт «Бессмертного полка» Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил профильному подразделению центрального аппарата СК РФ начать процессуальную проверку по информации хакерской атаке на сайт «Бессмертного полка онлайн», отметив необходимость тщательного исследования всех связанных с этим обстоятельств и установления всех причастных.

«Глава СК России поручил профильному подразделению центрального аппарата Следственного комитета начать процессуальную проверку по информации о том, что сайт «Бессмертного полка онлайн» был подвергнут хакерской атаке», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте СК РФ, где представлен перечень поручений председателя Следственного комитета.

Ранее средства массовой информации сообщили, что в Ростове-на-Дону хакеры подписали фотографии фронтовиков именами нацистских преступников. Как уточнили, данную хакерскую атаку удалось пресечь.