Модель Ольгу Синтюреву приговорили к четырем годам колонии за кражу 22 млн рублей из сейфа депутата

Суд частично удовлетворил иск депутата к фигурантам дела Фото: Андрей МИРЕЙКО

Пресненский суд Москвы повторно вынес приговор модели Ольге Синтюревой и ее сообщнику, которых приговорили к четырем годам колонии общего режима за кражу 22 млн рублей из сейфа депутата Государственной думы Сергея Жигарева. Вступление приговора в силу было отложено до достижения ребенком модели 14 лет. Об этом сообщила пресс-служба Пресненского суда.

Как уточнили в суде, сообщник модели был уроженцем Чечни Ибрагим Дудаев, и он будет отбывать наказание без отсрочки. Кроме того, суд частично удовлетворил иск Жигарева к фигурантам дела, и с них взысканы 325 679 рублей 50 копеек.

Кроме того, суд признал обоих фигурантов дела невиновными в совершении преступления по статье «Принуждение потерпевшего к даче показаний с применением насилия», а модель признана невиновной в совершении преступления по статьей «Клевета в публичном выступлении».

«Они оправданы в связи с отсутствием в их деянии состава преступления. За ними признано право на реабилитацию», - приводит ТАСС сообщение суда.

В августе прошлого года Пресненский районный суд Москвы присудил четыре года колонии общего режима Синтюревой за ограбление депутата Сергея Жигарева. Вступление приговора в силу было отложено до достижения сыном модели 14-летия. Позже Мосгорсуд отменил приговор и направил дело вновь в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе.

Ранее было установлено, что ночью в конце июня 2018 года модель приехала на своем автомобиле к жилому комплексу «Звезды Арбата», открыла шлагбаум и с Дудаевым пошла в апартаменты депутата, которые снимал его знакомый. Там ее сообщник взломал сейф, а модель следила за обстановкой. В результате они вдвоем украли 22,85 млн рублей.