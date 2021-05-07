Число жертв пожара в сварочном цехе в Мытищах возросло до пяти

Пожар удалось локализовать в 20:18 по московскому времени Фото: Кадр видео

Спасатели, работающие на месте пожара в сварочном цехе в подмосковных Мытищах, при разборе завалов нашли тело еще одного погибшего. Таким образом, число жертв возросло до пяти: ранее сообщалось о четырех погибших и одном пострадавшем.

«Всего на данный момент погибли пять человек, один пострадал», - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 7 мая, в подмосковных Мытищах произошел пожар в сварочном цехе, в результате которого и погибли люди. Сообщалось также, что огнем охвачено нежилое двухэтажное здание, где находятся кислородные баллоны, одиннадцать из которых вынесли из здания. Кроме того, пожарные вынесли из горящего здания один баллон с пропаном, однако угроза взрыва сохраняется.

По предварительным данным, сварочный цех горит по всей площади - 225 квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 20:18 по московскому времени.

Пострадавший мужчина доставлен в больницу.