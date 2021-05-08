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Общество8 мая 2021 0:17

Причиной смерти Егора Лигачева стали давние проблемы с легкими

О том, что причиной смерти Егора Лигачева стал не коронавирус, рассказал kp.ru сын бывшего секретаря ЦК КПСС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Бывший секретарь ЦК КПСС, почетный гражданин Томской области Егор Лигачев. Фото: Владимир Мусаэльян/ТАСС

Причиной смерти Егора Лигачева стали давние проблемы с легкими. Об этом «Комсомольской правде» рассказал сын бывшего секретаря Центрального Комитета КПСС – Александр Егорович Лигачев, доктор физико-математических наук.

«Отец с 5 апреля находился в Центральной клинической больнице», - сообщил он, добавив, что у Егора Кузьмича обострились «давние проблемы с легкими», и на днях его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией.

Сын Егора Лигачева добавил, что это был не коронавирус.

«Я был у него в четверг. Он был под капельницей, что-то пытался сказать… В пятницу вечером позвонил врач: «Срочно приезжайте прощаться!» Не успел…», - рассказал Александр Лигачев.

На вопрос, где и когда будет похоронен его отец, он ответил, что это пока неизвестно: «Не до этого».

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер 7 мая в Москве на 101-м году жизни.

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