ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 839 тысяч человек

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 155,66 миллиона Фото: REUTERS

Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 839 тысяч и превысило 155,66 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер пятницы, 7 мая 2021 года, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики 155 665214 случаев заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 3 250648 человек. За прошедший день выявлено 839695 новых инфицированных, умерли 14289 больных.

Большинство случаев заражения (свыше 50%) за прошедший день – 435415 – зарегистрированы в Юго-Восточной Азии, в этот регион ВОЗ включает и Индию. На втором месте Северная и Южная Америка (195918 новых случая), третью строчку занимает Европа, где число инфицированных за сутки возросло на 143036 человек.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг Индия вновь обновила собственные рекорды по COVID-19. За минувшие сутки медики выявили в стране 412,2 тысячи новых случаев заражения, за день 6 мая умерли 3980 больных. Больницы в стране переполнены, не хватает медицинского кислорода и коек. Тела погибших сжигают прямо на улицах. Россия отправила в Индию гуманитарную помощь.