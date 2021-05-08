Псаки: США не хотят вводить санкции против России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: REUTERS

Соединенные Штаты не хотят вводить санкции против России, но оставляют за собой такое право, поскольку страна должна «защищать национальные интересы». Об этом заявила американским журналистам на брифинге в пятницу, 7 мая, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, когда Вашингтон в апреле объявил об очередных антироссийских санкциях, власти США «использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого».

«Никто не хочет доводить до этого дело, но мы оставляем за собой такое право, если решим, что это оправданно», - добавила Псаки.

При этом она повторила, что Вашингтон хочет «перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям» с Москвой, поскольку это «интересах Соединенных Штатов», однако это не означает, что Белый дом «будет воздерживаться от применения рестрикций» в отношении России, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, США ввели ввел новые санкции против России 15 апреля 2021 года. Вскоре после этого помощник президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден сохраняет веру в стабильные и предсказуемые отношения двух держав.

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