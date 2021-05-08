Премьер Италии заявил о крахе «мечты Евросоюза»

Премьер-министр Италии Марио Драги Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на европейском социальном саммите в Португалии, заявил, что в Евросоюзе увеличилось социальное неравенство, к чему привела неправильная, по его мнению, политика ЕС, передает агентство ANSA.

«Европейская мечта — сделать так, чтобы никто не оставался позади», - напомнил Марио Драги во время круглого стола на тему трудоустройства.

По словам главы итальянского правительства, «даже до пандемии наше общество и рынки труда были раздроблены, если говорить о неравенстве среди поколений, полов и регионов».

«Это не та Италия, какой она должна быть, и это не та Европа», - с прискорбием подчеркнул Марио Драги.

Итальянский премьер также раскритиковал европейских политиков, заявив о несправедливости системы «двойных рынков», которая ставит под угрозу положение самых незащищенных слоев населения — женщин и молодежи. Он добавил, что проблемы с социальной политикой мешают развиваться как отдельным странам Евросоюза, так и в целом ЕС.