Экономист предупредил россиян, что деньги можно потерять даже в надежном банке

Финансист рассказал, как можно потерять деньги в банке Фото: REUTERS

Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, что деньги можно потерять даже в надежном банке. Он напомнил, что страховое возмещение по вкладам в одной кредитной организации ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей, и если что-то случится с банком, больше его клиенту не выплатят.

«Допустим, у вас есть дебетовая карта, на которой лежит 500 тысяч рублей, вклад — 700 тысяч рублей и еще 5 тысяч долларов (примерно 370 тысяч рублей) находятся на валютном вкладе. Если с банком что-то произойдет, вам выплатят только 1,4 миллиона рублей, при этом валюту пересчитают в рубли по курсу на день прекращения работы банка. Таким образом вместо 1,57 миллиона вы получите 1,4 миллиона», пояснил финансист в беседе с агентством «Прайм».

Однако, как добавил эксперт, если вы храните свои сбережения в разных банках, то можете получить компенсацию в размере 1,4 миллиона рублей в каждом из них.

Напомним, как писал сайт kp.ru, председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев перечислил основания, по которым банк может списать часть денег вкладчика с депозитного счета.

К слову, по мнению управляющего директора по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Андрея Ревенко, чтобы безбедно жить на проценты от банковского вклада, на счету должно лежать не менее 26 миллионов рублей.