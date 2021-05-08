Россия призвала мировое сообщество спасти детей из лагеря беженцев в Сирии

Россия призывает международное сообщество спасти детей из сирийского лагеря беженцев Фото: REUTERS

В расположенном на территории Сирии лагере беженцев Эль-Холь живут более 31 тысячи детей, а там из-за вспышки из-за вспышки коронавируса уже умерли более шести тысяч человек. Поэтому Россия призывает спасти ребят, которые находятся в этом лагере, заявил заместитель постоянного представителя нашей страны при ООН Геннадий Кузьмин.

«Призываем международное сообщество предпринять практические шаги по защите жизней ни в чем не повинных детей», - сказал российский дипломат, выступая на видеоконференции Совета Безопасности ООН.

Геннадий Кузьмин напомнил, что «в соответствии с международным правом, включая Конвенцию по правам ребёнка, государства обязаны репатриировать своих граждан, а также предпринимать шаги, с тем чтобы дети их граждан не стали лицами без гражданства». По его мнению, страны должны «взять на себя первостепенную ответственность за защиту таких детей» и вернуть их домой.

«Когда мы говорим о детях, у нас нет права политизировать повестку дня, а также нет права делить детей на своих и чужих», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце апреля президент России Владимир Путин по телефону обсудил со своим сирийским коллегой Башаром Асадом поставки российских вакцин против коронавируса в САР.