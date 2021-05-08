Число жертв спецоперации полиции в Рио-де-Жанейро возросло до 28

Правоохранительные органы в бразильском Рио-де-Жанейро решили навести порядок и прижать местный криминал Фото: REUTERS

Число жертв спецоперации бразильской полиции в Рио-де-Жанейро к утру субботы, 8 мая, возросло до 28 человек. В больницах от полученных в четверг ранений скончались еще трое подозреваемых в причастности к организованной преступности, передает портал G1 со ссылкой на правоохранительные органы города. По его данным, 19 из 28 погибших «имели криминальное прошлое»

Ранее сообщалось о том, что в результате перестрелки с бандитами в районе Жакарезинью на севере мегаполиса погибли 25 человек, включая одного 45-летнего сотрудника силовых структур. Кроме того, пострадали случайные люди: шальные пули попали двух пассажиров метро на расположенной неподалеку станции.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в четверг, 6 мая, полиция провела в Рио-де-Жанейро операцию против наркоторговцев, которую в местных изданиях называют «самой кровавой» за всю историю мегаполиса. Правоохранителям противостояла одна из самых опасных местных банд «Красная команда» (Comando Vermelho), и вооруженные до зубов бандиты оказали серьезное сопротивление полиции.