WSJ: Союзники просят США замедлить темпы вывода войск из Афганистана

Афганские полицейские на контрольно-пропускном пункте в Кабуле Фото: REUTERS

Несколько европейских союзников США, в том числе Германия, обратились к Соединенным Штатам с просьбой замедлить темпы вывода своих войск из Афганистана, чтобы у них было время решить проблемы, связанные с возвращением домой собственных военных, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Белом доме.

По данным собеседников издания, Вашингтон намерен вернуть основную часть американских военнослужащих в Штаты уже к 4 июля – Дню независимости. Союзники же тоже хотят вывести своих солдат в те же сроки, но к началу июля не все успевают. При этом западные партнеры американцев по операции «Решительная поддержка» опасаются, что после ухода иностранных военных из страны власть в ней может попытаться захватить «Талибан», и тогда покинуть Кабул придется сотрудникам их посольств.

Дело в том, что вместе со всеми остальными союзниками свои силы из Афганистана собирается вывести Турция, которая ранее собиралась оставить военных для защиты международного аэропорта Кабула. В таком случае дипломаты могут лишиться единственного безопасного способа покинуть страну в случае попытки талибов* взять столицу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов и к такому сценарию развития событий в Афганистане.

*«Талибан» – запрещенная в России радикальная экстремистская организация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что будет с Таджикистаном и Узбекистаном после вывода войск США из Афганистана

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец - о конфликте американских генералов с президентом и реакции России на ситуацию (подробности).