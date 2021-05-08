Вертолет Ingenuity впервые перелетел на новое место на Марсе

Вертолет Ingenuity на Марсе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 7 мая, вертолет Ingenuity («Изобретательность»), который был доставлен на Марс на борту марсохода Perseverance («Настойчивость»), совершил свой пятый полет и впервые переместился на новое место на Красной планете, сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

В сообщении на сайте ведомства уточняется, что аппарат поднялся в воздух в 15:26 по времени восточного побережья США (22:26 мск), а его полет продолжался почти две минуты – 108 секунд. За это время вертолет-дрон переместился на 129 метров в южном направлении, тогда как во время четырех предыдущих полетов он всегда возвращался на место старта.

NASA отмечает, что в этот раз аппарат поднялся на максимальную высоту (10 метров) и перед посадкой успел сделать цветные снимки поверхности Марса.

Пятый полет Ingenuity продолжался почти две минуты Фото: REUTERS

«Наш дальнейший план состоит в перемещении Ingenuity таким образом, чтобы он не замедлял темп научных операций Perseverance. Мы можем совершить еще пару полетов в ближайшие недели, после чего NASA оценит результаты», - сказал главный разработчик марсианского вертолета Боб Бэларам.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первые летные испытания вертолёта прошли 19 апреля. Во время полета, который длился 40 секунд, беспилотник массой в 1,8 килограмма поднялся над поверхностью Красной планеты на высоту до трех метров, после чего совершил успешную посадку.

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