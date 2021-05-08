ЦСКА подписал контракт с нападающим Антоном Заболотным

Антон Заболотный. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В пятницу, 7 мая, стало известно, что ЦСКА подписал контракт с нападающим сочинского футбольного клуба и сборной России Антоном Заболотным.

Об этом со ссылкой на несколько знакомых с ситуацией источников сообщил «Чемпионат». По информации собеседников издания, 29-летний футболист уже ближайшим летом перейдёт из команды «Сочи» в стан армейцев на правах свободного агента.

Контракт, который по данным источников рассчитан на два сезона, начнёт действовать со следующего сезона. Отмечается, что ради перехода в ЦСКА Антон Заболотный отклонил предложение «Краснодара».

Между тем, генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко отказался комментировать информацию о переходе форварда к армейцам.

«Заболотный уходит в ЦСКА? Без комментариев, не хочу даже это обсуждать», - приводит слова руководителя сочинской команды телеканал «Матч ТВ».

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