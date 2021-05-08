Госдеп США призвал прекратить насилие в Восточном Иерусалиме

Пресс-секретарь госдепартамента США Нед Прайс Фото: REUTERS

Соединенные Штаты призывают израильтян и палестинцев проявить сдержанность и прекратить насилие в Восточном Иерусалиме, где накануне вспыхнули ожесточенные стычки протестующих с силами правопорядка. Об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы госдепартамента США Неда Прайса.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон «крайне обеспокоен» продолжающимися столкновениями на Западном берегу реки Иордан – как «нападениями на израильских солдат», так и «ответными атаками на палестинцев»

«Мы призываем израильских и палестинских должностных лиц решительно действовать в целях деэскалации напряженности и прекращения насилия. Критически важно, чтобы все стороны проявили сдержанность, воздерживались от провокационных действий и риторики, а также на словах и на деле сохраняли исторический статус-кво на Храмовой горе», - цитирует заявление Неда Прайса ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне на Храмовой горе в Иерусалиме проходила очередная акция протеста, которая переросла в массовые беспорядки. Протестующие бросали в сотрудников правоохранительных органов палки, камни и петарды, а силовики правоохранители Израиля в ответ стреляли резиновыми пулями, применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. В результате пострадали около 200 палестинцев и как минимум шестеро израильских полицейских.

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В Иерусалиме, право на обладанием которым декларируют израильтяне и палестинцы, пятничная молитва на Храмовой горе продолжилась столкновениями между мусульманами и израильскими полицейскими. Поводом стало задержание манифестанта (подробности).