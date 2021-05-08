Последние новости на утро 8 мая 2021: Белый дом заявил, что США не хотят вводить санкции против России

«КП» – о последних новостях на утро 8 мая 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 8 мая 2021 года. Соединенные Штаты не хотят вводить санкции против России, но оставляют за собой такое право, поскольку страна должна «защищать национальные интересы». Об этом заявила американским журналистам на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, когда Вашингтон в апреле объявил об очередных антироссийских санкциях, власти США «использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого».

К слову, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, о том, что Штаты подрывают миропорядок, обвинил США в желании «подменить международное право собственным произволом».

Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что несколько европейских союзников США, в том числе Германия, обратились к Соединенным Штатам с просьбой замедлить темпы вывода своих войск из Афганистана, чтобы у них было время решить проблемы, связанные с возвращением домой собственных военных.

Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на европейском социальном саммите в Португалии, заявил о крахе «мечты Евросоюза». По его словам, в странах Европы увеличилось социальное неравенство, к чему привела неправильная, по его мнению, политика ЕС.

Специалист по банковскому сектору, руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян рассказал, что деньги можно потерять даже в надежном банке. Он напомнил, что страховое возмещение по вкладам в одной кредитной организации ограничивается суммой 1,4 миллиона рублей, и если что-то случится с банком, больше его клиенту не выплатят.

Тем временем в Иерусалиме, право на обладанием которым декларируют израильтяне и палестинцы, пятничная молитва на Храмовой горе продолжилась столкновениями между мусульманами и израильскими полицейскими. В результате пострадали около 200 палестинцев и как минимум шестеро силовиков Израиля.

Завтра мы будем отмечать великий праздник – День Победы. У Победы советского народа в Великой Отечественной войне много параметров – боевых, политических, экономических. Но есть и своя статистика, которая, как известно, вещь упрямая – и наиболее ярко отражает и величие триумфа, и трагедию утрат. «КП» рассказывает, почему СССР Гитлера не «трупами завалил», а одолел героизмом.

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