Последние новости на утро 8 мая 2021: Белый дом заявил, что США не хотят вводить санкции против России

«КП» – о последних новостях на утро 8 мая 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 8 мая 2021 года. Соединенные Штаты не хотят вводить санкции против России, но оставляют за собой такое право, поскольку страна должна «защищать национальные интересы». Об этом заявила американским журналистам на брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, когда Вашингтон в апреле объявил об очередных антироссийских санкциях, власти США «использовали максимальное пространство для маневра, чтобы быть в состоянии принять дополнительные меры, если действия России станут основанием для этого».

К слову, глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, комментируя недавнее заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, о том, что Штаты подрывают миропорядок, обвинил США в желании «подменить международное право собственным произволом».

Газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в Белом доме сообщила, что несколько европейских союзников США, в том числе Германия, обратились к Соединенным Штатам с просьбой замедлить темпы вывода своих войск из Афганистана, чтобы у них было время решить проблемы, связанные с возвращением домой собственных военных.

Премьер-министр Италии Марио Драги, выступая на европейском социальном саммите в Португалии, заявил о крахе «мечты Евросоюза». По его словам, в странах Европы увеличилось социальное неравенство, к чему привела неправильная, по его мнению, политика ЕС.