Диетолог рассказала, как избавиться от лишнего веса без тяжёлых упражнений

Арина Скоромная порекомендовала для избавления от "зимнего жира" ходьбу в гору Фото: Instagram.com

Избавиться от лишнего жира, набранного за зиму, можно без тяжёлых упражнений, заявила диетолог-нутрициолог и ведущая рубрики о фитнесе на телеканале "Пятница" Арина Скоромная. Она рассказала, что с наступлением тепла самой комфортной нагрузкой станет быстрая ходьба от 20 минут в день.

- Если мы говорим про похудение, то лучше всего подойдет быстрая ходьба. Скорость должна быть от 5 до 7 километров в час. Идти лучше всего в горку на протяжении от 20 минут до часа. Когда вы поднимаетесь хотя бы в небольшую горочку, больше мышц напрягается, увеличивается нагрузка на ягодичные мышцы. Так что от подъема в горку больше плюсов и больше расход калорий, чем если ходить по плоскости, - рассказала Скоромная радио Sputnik.

При этом специалист подчеркнула, что тренировки важно проводить на свежем воздухе или в фитнес-зале, чтобы не получить взамен на похудение проблемы со здоровьем.

Кроме того, Арина Скоромная отметила важность правильной обуви, чтобы при быстрой ходьбе не развить плоскостопие. Специалист порекомендовала для ходьбы использовать кроссовки для бега, а для людей с уже развившимся плоскостопием - ортопедические стельки.

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