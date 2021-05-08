"Миннесота" победила "Анахайм" благодаря голу Кирилла Капризова

Гол Капризова в овертайме принёс «Миннесоте» победу над «Анахаймом» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня, 8 мая 2021, состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором "Миннесота Уайлд" одержала победу над "Анахайм Дакс" со счётом 4:3. Победную шайбу на 17-й секунде овертайма забросил российский форвард "Миннесоты" Кирилл Капризов.

Матч прошёл в Сент-Поле (США) на стадионе "Эксел Энерджи-центр". По три шайбы в основное время забросили за "Миннесоту" Виктор Раск, Нико Штурм и Йоэль Эрикссон Эк, а за "Анахайм" - Макс Комтуа, Адам Хенрик и Дерек Грант.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о победе "Миннесоты" над "Лос-Анджелесом" благодаря двум шайбам Кирилла Капризова.