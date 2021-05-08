Депутат Рады в преддверии Дня Победы предупредил о "беде на Украине"

Депутат Рады Рабинович обратился к украинцам перед 9 мая Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Верховной Рады и сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в преддверии Дня Победы обратился к украинцам и выразил сожаление, что проблема фашизма до сих пор актуальна в стране.

- К сожалению, половина народных депутатов не знает историю своей страны, либо же просто бредит, интерпретируя страшные события Великой отечественной войны. Не будем говорить обо всех их заблуждениях, а просто покажем легендарный фильм «В бой идут одни «старики»». Возможно, это поможет некоторым вправить мозги, - сказано в пресс-релизе выступления Рабиновича. Он опубликован на сайте фракции.

Депутат также обратил внимание на то, что власти Украины запрещают вещание оппозиционных телеканалов, в то время как на других каналах продолжают искажать история Великой Отечественной войны и пропагандировать ненависть.

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