Большинство россиян назвали неоправданно высокими зарплаты чиновников

Россияне назвали профессии с самыми неоправданно высокими зарплатами Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

79% россиян назвали неоправданно высокими зарплаты чиновников, свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру". 38% респондентов считают неоправданно завышенными зарплаты топ-менеджеров, 29% - доходы риелторов, а 25% назвали финансистов, сообщает РИА Новости.

22% участников исследования заявили, что юристы получают слишком много, а по 21% россиян назвали менеджеров по продажам и IT-специалистов.

Большинство россиян считают, что чиновники должны зарабатывать порядка 88,9 тысячи рублей в месяц, топ-менеджеры - 103,2 тысячи, а риелторы - 76,6 тысячи рублей.

Также россияне ответили, что зарплата финансистов должна составлять 102,3 тысячи рублей, юристов - 95,9 тысячи рублей, а менеджеров по продажам - 92 тысячи рублей.

Самой высокой после "понижения" оказалась зарплата IT-специалистов - 108,6 тысячи рублей.

В исследовании приняли участие пять тысяч россиян во всех регионах страны.