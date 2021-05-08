Новак: ускоренная догазификация в России завершится к 2023 году

Александр Новак назвал сроки завершения ускоренной газификации в России Фото: Андрей МИНАЕВ

Утверждённая правительством дорожная карта позволяет завершить ускоренную догазификацию до 2023 года, сообщил в пятницу, 7 мая, заместитель председателя правительства Александр Новак.

Он также отметил, что планируется создание единого оператора газификации. Он станет центром ответственности от магистрального газопровода до границы участка.

Также планируется открытие единого окна для подключения, а также разработка и внедрение единых стандартов строительства газораспределительных сетей.

Александр Новак отметил, что все эти меры помогут выполнить поручение президента России Владимира Путина об ускоренной догазификации к 2023 году и довести газ до границ участка в населённых пунктах, газификация уже состоялась.

- Частные собственники, подавшие заявку в рамках данной процедуры, получат подключение в полном объеме до 2023 года, - заявил Новак.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, генеральный директор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов заявил, что в дома площадью менее 300 квадратных метров газ буден проведен бесплатно.

6 мая председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил план по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов, а также заявил, что к 2030 году уровень газификации российских регионов достигнет 82,9%.