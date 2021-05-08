Мясников назвал признак онкологии, встречающийся только у мужчин

Александр Мясников назвал признак рака, встречающийся лишь у мужчин Фото: Иван ПРОХОРОВ

Железодефицитная анемия может указывать на онкологическое заболевание желудочно-кишечного тракта у мужчины, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. При этом он отметил, что для женщин она пониженный уровень гемоглобина можно объяснить регулярными кровопотерями во время менструации.

- Мужчины, для вас нет ненормального гемоглобина. Если он снижен - к врачу: гастроскопия, колоноскопия. Не пропустите рак, полип, язву, - заявил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

При этом специалист подчеркнул, что малокровие одинаково опасны для мужчин и женщин, и требует контроля врача, однако для разных полов оно должно означать разную степень настороженности.

Ранее Мясников рассказал, что мигрень вместе со странными звуками, запахами, ощущением странного освещения и аурой мигрени могут указывать на скорый инсульт. Специалист отметил, что особенно привести к инсульту могут мигрени с аурой.