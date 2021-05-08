В России 8 мая 2021 выявлено 8 329 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 8 329 новых случаев коронавируса в 83 регионах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России за прошедшие сутки выявлено 8 329 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Среди новых заболевших у 18,3% не было никаких симптомов коронавируса.

Также отмечается, что заражённые выявлены в 83 регионах России из 85, а общее число заразившихся за всё время пандемии коронавируса составляет 4,8 миллиона человек.

Наибольшее число заражённых выявлено в Москве - 2 765 человек. На втором месте Санкт-Петербург, где заболели 726 человек, а на третьем месте Московская область с 630 заражёнными.

Регионами с наименьшим числом новых случаев заражения стали Алтай, Тыва и Еврейская автономная область. Там выявили два, два и один случай заражения соответственно.

За весь период пандемии коронавируса в России врачи смогли вылечить 4,4 миллиона человек. За прошедшие сутки выписались 8 255 пациентов.

От заражения коронавирусом в стране погибли уже 112 992 человека, а за последние сутки - 370 заболевших.