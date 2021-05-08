Глава Pfizer: Страны с низким и средним уровнем дохода отказались от закупок вакцины

Bloomberg: страны с низким уровнем дохода отказались от закупок вакцины Pfizer и BioNTech Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны с низким и средним уровнем дохода предпочли не заказывать вакцину Comirnaty, созданную совместно американской компанией Pfizer и немецкой BioNTech, сообщил главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

Агентство Bloomberg со ссылкой на письмо Бурлы сотрудникам компании сообщает, что государства с высоким уровнем дохода зарезервировали большую часть доз. При этом Бурла надеется, что в 2021 году 40% доз вакцины или более одного миллиарда доставят в страны со средним и низким уровнем дохода.

- Мы обратились ко всем странам с просьбой разместить заказы, чтобы мы могли выделить для них дозы, - добавил глава Pfizer.

Он также рассказал в письме, что пытался убедить руководство нескольких стран со средним и низким уровнем дохода зарезервировать дозы вакцины, поскольку поставка была ограничена, но они зарезервировали вакцины других производителей.