Путин поздравил с Днём Победы лидеров стран СНГ и граждан Украины

Путин поздравил лидеров стран СНГ и народы Грузии и Украины с Днем Победы Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидеров стран СНГ, а также народы Украины и Грузии.

- Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, - сказано в сообщении на сайте Кремля.

В своём поздравлении российский президент также напомнил, что в годовщину Победы "мы с особым чувством гордости и благодарности чтим подвиг наших отцов и дедов".