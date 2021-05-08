IT-специалист рассказал о типичных сценариях мошенничества в праздничные дни

Эксперт раскрыл типичные сценарии телефонных мошенников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телефонные мошенники особенно активно совершают аферы во время праздников, заявил директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков и рассказал, как не попасться на уловки мошенников.

Специалист отметил, что базы данных попадают в руки мошенников благодаря взломам интернет-магазинов и других компаний. Затем они из нескольких баз составляют полную информационную картину о человеке.

При этом Кувиков рекомендует проверять телефоны якобы сотрудников банка через приложение "Анти-Спам".

- Если такой программы нет, то стоит обратить внимание, что и как говорит ваш собеседник, - в основном мошенники используют готовые скрипты, - добавил эксперт в беседе с РИА Новости, напомнив, что настоящие сотрудники банка никогда не спрашивают CVC-код, PIN-код карты или код из SMS.

Аферисты обычно либо предлагают помощь, заявляя о попытке незаконного списания с карты владельца или о переводе денег на его карту, который не может состояться без подтверждения.

- Будьте бдительны и помните: у сотрудников банка есть вся необходимая информация. Если сомневаетесь - повесьте трубку и самостоятельно перезвоните в банк по официальному номеру телефона, - добавил эксперт.

Также частой схемой мошенничества специалист назвал предложение о крупной скидке в интернет-магазине, розыгрыш призов или "звонок из полиции", при котором вымогают крупную сумму, чтобы отпустить родственника из отделения под залог.