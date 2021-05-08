Минобороны заявило о повышенной космической активности

Таджикистан. Астрономические павильоны с оптико-электронного комплекса контроля космического пространства "Окно-М" космических войск РФ. Фото ИТАР-ТАСС/ Олег Давыдов

Российский оптико-электронный комплекс "Окно-М" за четыре месяца 2021 года зафиксировал движение 30 тысяч космических объектов. За весь 2020 год "Окно-М" отследило движение 25 тысяч космических объектов, сообщает Министерство обороны России.

Комплекс расположен на высоте 2,2 тысяч метров над уровнем моря в горах Санглок горной системы Памир в Таджикистане.

В Минобороны также отметили, что "Окно-М" может отслеживать космические объекты орбитах в диапазоне высот от 120 до 50 тысяч километров, а на максимальной дальности комплекс может заметить объекты размером не больше теннисного мяча.

Ранее, как сообщал сайт KP.ru, командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд заявил, что Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу или вообще уничтожить американские спутники.