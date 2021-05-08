Россияне в опросе назвали День Победы любимым праздником

День Победы обошел Новый год по важности для россиян Фото: скриншот с видео

Ко Дню Победы положительно относятся больше россиян, чем к Новому году и дню рождения, сообщается в результатах исследования сервиса "SuperJob".

Согласно результатам опроса, 95% россиян назвали любимым праздником День Победы, а немногим меньше (94% россиян) сказали, что любят Новый год. 92% респондентов также любят день своего рождения.

При этом, как сообщает РБК, 81% россиян сказали, что относятся к 9 мая "однозначно положительно", а 14% - "скорее положительно".

Кроме того, 90% нравится праздник Международный женский день 8 марта, а 89% населения любят День защитника Отечества.

Ранее сайт KP.ru публиковал результаты опроса, в котором россиян спросили, не устали ли они отдыхать из-за долгих выходных с 1 по 10 мая в 2021 году.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента России Владимира Путина назначить дни с 4 по 7 мая выходными.