Россияне в опросе назвали День Победы любимым праздником

День Победы обошел Новый год по важности для россиян
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Ко Дню Победы положительно относятся больше россиян, чем к Новому году и дню рождения, сообщается в результатах исследования сервиса "SuperJob".
Согласно результатам опроса, 95% россиян назвали любимым праздником День Победы, а немногим меньше (94% россиян) сказали, что любят Новый год. 92% респондентов также любят день своего рождения.
При этом, как сообщает РБК, 81% россиян сказали, что относятся к 9 мая "однозначно положительно", а 14% - "скорее положительно".
Кроме того, 90% нравится праздник Международный женский день 8 марта, а 89% населения любят День защитника Отечества.
Ранее сайт KP.ru публиковал результаты опроса, в котором россиян спросили, не устали ли они отдыхать из-за долгих выходных с 1 по 10 мая в 2021 году.
Напомним, в пятницу, 23 апреля, глава Роспотребнадзора Анна Попова попросила президента России Владимира Путина назначить дни с 4 по 7 мая выходными.