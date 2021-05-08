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Спорт8 мая 2021 15:33

Глава Adidas спрогнозировал, как изменится дресс-код офисных работников после пандемии

Пока американские и европейские команды компании Adidas продолжают работать из дома
Анастасия РЫШКОВА
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Глава Adidas спрогнозировал, как изменится дерсс-код офисных работников после пандемии.

Глава Adidas спрогнозировал, как изменится дерсс-код офисных работников после пандемии.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор Adidas Каспер Рорштед спрогнозировал изменение дресс-кода офисных работников после пандемии. Он считает, что сотрудников, работавших из дома «в шлепанцах и спортивных костюмах», будет сложно убедить вернуться к формальному стилю одежды, пишет Bloomberg.

«Будет очень сложно убедить людей, которые сидели дома в шлепанцах и спортивных костюмах, надеть коричневые туфли и нормальные костюмы», — сказал Рорштед журналистам.

Он считает, что после многомесячного локдауна и в целом эпидемиологической ситуации в мире, люди стали уделять больше внимание своему физическому состоянию и здоровью.

От бума спроса на кроссовки и спортивную одежду за последний год выиграла сама фирма Adidas, а также ее конкуренты, такие как Nike и Puma.

Рорштед рассказал, что американские и европейские команды компании Adidas продолжают работать из дома, тогда как в Китае все вернулись в офисы.