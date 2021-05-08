ЕС внес 11,5 тысяч долларов за освобождение грузинского оппозиционера Мелия

ЕС внес $11,5 тысяч за освобождение грузинского оппозиционера Мелия. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз внес залог за главу партии "Единое национальное движение", основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Нику Мелию, чтобы выпустить его из грузинской тюрьмы.

"Сегодня были выплачены 40 тыс. лари для освобождения господина Ники Мелии из предварительного заключения. <...> Мы сердечно благодарим две независимые организации, которые согласились поддержать этот процесс: Европейский фонд за демократию, который выделил деньги, и Ассоциацию молодых юристов Грузии, которая передала указанные деньги властям", - говорится в распространенном в субботу заявлении представительства ЕС в стране.

Мелия находится в тюрьме с 23 февраля 2021 года из-за неуплаты залога по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года.

Ранее Евросоюз уже предлагал Мелии заплатить за него залог, но политик отказался, так как считал выдвинутые против него обвинения сфабрикованными и политически мотивированными.