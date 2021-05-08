Порошенко в праздничном обращении к украинцам упомянул об «агрессии России». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал в Facebook обращение к украинцам, приуроченное к мероприятиям по случаю окончания Великой Отечественной Войны.

Но вместо того, чтобы поздравить ветеранов, он посвятил пост "преступлениям" коммунистического режима. Порошенко при этом в очередной раз высказался о якобы "агрессии" России".

Кроме того, он сообщил, что надеется, что Украина перейдет "к европейской традиции памяти о трагедии" Второй мировой войны, а заодно напомнил, что незалежная все еще стремится попасть в Евросоюз.

Напомним, что в 2015 году Украина приняла решение отмечать Победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая. Вместо Дня Победы в стране празднуется "День памяти и примирения".

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пик русофобской политики на Украине приходился именно на время правления Петра Порошенко.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Зеленский выступил с очередным спичем «за все хорошее»

Президент Украины сделал заявление по случаю Дня памяти и примирения. Но хватит ли у него смелости завтра поздравить украинцев с Днем Победы, рассуждает наш колумнист Александр Болгов (подробности)