Роспотребнадзор проверит пищевые добавки на содержание красителя Е171. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова поручила научно-исследовательским организациям проверить пищевые добавки с содержанием красителя E171 (диоксид титан). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Ранее Европейское агентство по продовольственной безопасности (EFSA) опубликовало у себя на сайте материал, в котором сказано об опасениях в с вязи с использованием искусственного красителя Е171 (диоксид титана), которые применяется в пищевой промышленности.

Специалисты в России оценят риски и необходимость приведения нормативных актов в соответствие с Европейским законодательством.

Роспотребнадзор напомил и о том, что в 2019 году в России проводилась токсиколого-гигиеническая оценка диоксида титана в составе пищевой добавки Е171 и возможные риски были установлены только для диоксида титана в наноформе. В целях минимизации рисков при регистрации Е171 оценивался гранулометрический состав диоксида титана в части исключения наличия наночастиц.