Путин: Россия делает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно

Россия делает все, чтобы мигранты чувствовали себя комфортно. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин на встрече в Москве с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном заявил, что российские власти делают все, чтобы приезжающие в страну трудовые мигранты чувствовали себя комфортно. По словам российского лидера, сейчас в стране действительно не хватает рабочих рук в целых отраслях экономики.

Во время встречи российский президент назвал тему трудовых мигрантов одной из важнейших.

"Знаю, что этот вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики", - сказал президент.

Президент также указал на то, что мигранты направляют из РФ достаточно большой объем средств для поддержки своих семей.

"И я считаю, что это абсолютно положительный процесс", - сказал Владимир Путин.