В Совфеде допустили сокращение рабочих часов для части россиян

В Совфеде допустили сокращение рабочих часов для молодых матерей. Фото: Юлия Лоза

В Совете Федерации РФ допустили сокращение рабочей недели для части россиян.

Так, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский допустил, что рабочую неделю для некоторых категорий россиян могут сократить на несколько часов.

"Сейчас 40-часовая рабочая неделя. Может быть, пятница будет сокращена", — сказал сенатор "URA.RU".

По его словам, это может коснуться молодых матерей, которым нужно дополнительное время для воспитания детей. При этом полный переход на четырехдневную неделю не предвидится.

Ранее с такой идеей уже выступал в 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев. По его словам, одним из очевидных плюсов будет то, что у работника появится дополнительное время на восстановление, собственное развитие, образование и воспитание детей.