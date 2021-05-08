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Политика8 мая 2021 19:44

Президент Латвии заявил, что страна "не принимала участие во Второй мировой войне"

По словам Левитса, для Латвии разгром нацизма "не принес освобождения"
Анастасия РЫШКОВА
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Президент Латвии заявил, что страна "не принимала участие во Второй мировой войне".

Президент Латвии заявил, что страна "не принимала участие во Второй мировой войне".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что Вторая мировая война для его страны была "чужой", так как Латвия не принимала в ней участие.

"8 мая мы поминаем жертв Второй мировой войны. Латвия не принимала участие во Второй мировой войне, для нас это была чужая война. Наши парни были призваны в армии в обе из воюющих сторон, они воевали за свои цели в составе чужих армий, и у нас было очень много гражданских жертв", - завил Левитс журналистам в субботу.

Он также отметил, что для Латвии разгром нацизма "не принес освобождения", но латыши солидарны с датчанами, норвежцами, французами и другими народами Европы, которым эта дата несет освобождение.

"К сожалению, мы помним и то, что в Латвии одна оккупационная власть с окончанием войны была сменена другой", - заявил Левитс.

Напомним, Латвия настаивает, что с 1940 по 1991 годы была оккупирована СССР. Часть латвийских политиков считают, что 9 мая не принесло освобождения Латвии, а стало продолжением советской оккупации республики. В свою очередь Россия неоднократно заявляла, что действительности и об оккупации стран Балтии в 1940 году СССР не может быть речи. МИД РФ поясняли, что между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий, а ввод войск осуществлялся на договорной основе.