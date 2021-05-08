Газпром готов бесплатно поставлять газ для "Вечных огней". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов заявил, что компания обратилась в правительство РФ с предложением бесплатно обеспечивать газом мемориалы Вечного огня и Огня памяти в регионах своего присутствия.

"В преддверии Дня Победы по инициативе председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Борисовича Миллера мы решили обратиться к правительству РФ с предложением утвердить распоряжением перечень Вечных огней и Огней памяти в регионах работы группы "Газпром". И предложили установить стоимость природного газа для этих объектов в 0 рублей", - сказал Густов в эфире телеканала НТВ.

Он выразил надежду, что предложение получит отклик не только в правительстве РФ, но и у поставщиков природного газа в других регионах страны.

С 2015 года "Газпром межрегионгаз" проводит всероссийскую акцию "Священный долг. Вечная память". В ее рамках компания проводит техническое обслуживание мемориалов с Вечным огнем.