Прощание с Владимиром Качаном пройдет в "Школе современной пьесы" 12 мая 2021 года

Артист будет похоронен на Троекуровском кладбище. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Прощание с народным артистом России Владимиром Качаном состоится 12 мая 2021 года в театре "Школа современной пьесы". Он будет похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом заявил художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз.

"Прощание с нашим дорогим коллегой и другом Владимиром Качаном пройдет в его родном театре, которому он отдал 30 лет своей жизни", - сказал Райхельгауз РИА Новости.

Художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" добавил, что прощание с артистом начнется в 12 часов дня. Похоронят Владимира Качана на Троекуровском кладбище.

Напомним, что Владимир Качан скончался на 74 году жизни в пятницу, 7 мая. Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции.

Качан в последние годы Качан был ведущим артистом театра «Школа современной пьесы». Кроме того, он писал музыку, книги и снимался в кино.