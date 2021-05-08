Американский адмирал напомнил, что Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО

Джеймс Ставридис Фото: Википедия

Адмирал ВМС США в отставке и экс-главком Североатлантического альянса Джеймс Ставридис заявил, что в случае обострения ситуации между Украиной и Россией Вашингтон и НАТО будут "категорически возражать, но не предпримут никаких мер".

"Украина не подпадает под гарантию безопасности НАТО "нападение на одного — это нападение на всех", — сказал военный в интервью Bloomberg.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский выражал обеспокоенность в связи с учениями российской армии, проходившими в южных регионах РФ. Он призвал обратить на это внимание США и НАТО.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз подчеркивал что на своей территории российские войска могут передвигаться в любую сторону. Он заявил, что это передвижение не должно вызывать беспокойства других государств, поскольку Россия не представляет угрозу для других стран мира, в том числе для Украины.