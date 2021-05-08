Посол России в Германии заявил о возможном завершении "Северного потока — 2" до сентября 2021 года

Посол России в ФРГ заявил о возможном завершении "Северного потока — 2" до сентября 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол России в Германии Сергей Нечаев заявил о возможности завершить строительство "Северного потока — 2" до выборов в бундестаг, назначенных на сентябрь.

"Сейчас особенно важны погодные условия. Мы сможем быстрее вести работы, если погода улучшится", — отметил дипломат в эфире радиостанции Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Он отметил, что решения, связанные с судьбой газопровода, сейчас принимает европейская сторона. Нечаев напомнил, что Россия работает в сфере поставок газа с Германией уже более пятидесяти лет, и это сотрудничество продолжалось даже во времена холодной войны.

"И теперь возник вопрос: хотим ли мы похоронить десять миллиардов евро на дне океана?" — подытожил он.

Напомним, что строительство газопровода находится в финальной стадии. Но несмотря на это, строительству газовой магистрали пытаются помешать Соединенные Штаты, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. На фоне этого Вашингтон неоднократно выдвигал и грозил санкциями компаниям, участвующем в проекте.

Газопровод подразумевает две нити труб, которые протянутся по дну Балтийского моря от российского берега до Германии. Общая протяженность их составит 2,5 тысячи км.