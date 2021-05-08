Германия выступила против отмены патентов на вакцины от COVID-19

Меркель выступила против отмены патентов на вакцины от COVID-19. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявила, что приостановка действий патентов на вакцины от коронавируса не решит проблему нехватки вакцин.

"Я не считаю, что приостановка действий патентов - это решение, которое позволит обеспечить больше людей вакцинами. Однако я считаю, что мы нуждаемся в изобретательности и инновационном потенциале компаний, и, на мой взгляд, к этому относится также защита патентов", - сказала Меркель.

Выдача лицензий на производство вакцин поможет обеспечить как можно больше людей нужными препаратами, а значит сократить количество смертей от инфекции.

"Важно, чтобы владельцы патентов следили за качеством продукции, ведь вакцины - это высокочувствительные препараты", - отметила канцлер Германии.

Напомним, ранее лидеры стран ЕС в ходе неформального саммита на этой неделе, который проходил в Португалии, пришли к выводу, что отмена патентов на вакцины от коронавирусной инфекции не лучший способ увеличения производства препаратов в мире.