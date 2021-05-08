Исторический кадр: 1988 год, XIX партконференция. Егор Лигачев бросает Борису Ельцину свою крылатую фразу: «Борис, ты не прав!» Фото: RUSSIAN LOOK

Похороны Егора Лигачева состоятся 11 мая 2021 года на Троекуровском кладбище. Об этом сообщил журналистам источник, знакомый с планами семьи бывшего секретаря Центрального Комитета КПСС.

«Егора Лигачева похоронят на Троекуровском кладбище во вторник», - приводит ТАСС слова своего собеседника.

Напомним, как писал сайт kp.ru, бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер 7 мая в Москве на 101-м году жизни. По словам его сына, причиной смерти стали давние проблемы с легкими.

СПРАВКА «КП»

Егор Кузьмич Лигачев родился 29 ноября 1920 года в деревне Дубинкино (ныне - Новосибирская область) в крестьянской семье.

В 1965 – 1983 годах занимал пост первого секретаря Томского обкома КПСС, в 1985–1988 годах являлся секретарем ЦК КПСС по идеологии, и фактически был вторым человеком в партии и государстве.

Именно он в марте 1985 года предложил кандидатуру Михаила Горбачева на должность Генерального секретаря ЦК КПСС. Он же привел в «большую политику» и Бориса Ельцина, первого президента России.

Многие хорошо помнят его ставшую крылатой фразу «Борис, ты не прав», сказанную им Борису Ельцину в 1988 году на XIX партконференции.

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