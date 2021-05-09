В Крыму горит крыша многоквартирного жилого дома

Крупный пожар вспыхнул в селе Табачное Бахчисарайского района. Фото из архива ГУ МЧС по Крыму

Этой ночью в Крыму тушат крупный пожар: горит крыша многоквартирного жилого дома в селе Табачное Бахчисарайского района. К этому часу огонь охватил площадь в 1,2 тысячи квадратных метров.

Как уточняют в пресс-службе крымского главка МЧС, сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном жилом доме поступило перед полуночью, в 23:20 субботы, 8 мая. Пожарные незамедлительно выехали по вызову. Когда на место прибыло первое пожарно-спасательное подразделение, выяснилось, что жильцы самостоятельно покинули свои квартиры.

Отмечается, что есть угроза распространения огня, ранг пожара повышен до второго, к борьбе с огнем привлечены дополнительные силы. На месте организована работа оперативного штаба.

«Горит кровля многоквартирного жилого дома. Площадь пожара – 1200 квадратных метров», - сообщил представитель МЧС.

Жилое здание тушат 42 человека, задействовано 12 единиц техники. По предварительной информации, пострадавших нет.