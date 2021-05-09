В Шотландии хотят провести новый референдум о независимости

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Шотландцы полное право самостоятельно определить свое будущее, и они хотят провести новый референдум о независимости региона от Великобритании. Об этом в субботу, 8 мая, заявила лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен после того, как стало известно, что по итогам недавних выборов националисты и «зеленые» в общей сложности получили 65 депутатских мандатов в 129-местном региональном парламенте.

«Народ Шотландии проголосовал за то, чтобы дать партиям, выступающим за независимость, большинство в парламенте Шотландии. ШНП и шотландские «зеленые» вместе ясно заявляли, что привержены идее референдума в течение предстоящего срока действия парламента», - сказала она.

Стерджен добавила, что вопрос о референдуме должен находиться «в ведении парламента Шотландии» и призвала Лондон не мешать, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый референдум о независимости Шотландии состоялся в 2014 году. Тогда региону не удалось добиться отделения от Великобритании: противники независимости набрали большинство голосов (55% против 45%).