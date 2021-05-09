Forbes: США восстановят базу ВВС на Аляске близ российской границы

Американские военные могут восстановить заброшенную базу ВВС США на Аляске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты могут восстановить свою заброшенную еще в 1991 году военную авиабазу «Эриксон» на Аляске недалеко от границы России, что позволит создать «идеальные условия» для того, чтобы истребители Военно-воздушных сил США могли перехватывать российские самолеты над Беринговым морем. Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Forbes.

«Когда вновь откроется аэродром Эриксон на острове Шемья, вот тогда стоит начать по-настоящему волноваться», - пишет аналитик издания Дэвид Экс.

Обозреватель отмечает, что остров, на котором расположена вышеупомянутая авиабаза, находится близко к российской границе — всего в 320 километрах, поэтому она имеет «колоссальное стратегическое значение». Именно на острове Шемья, по мнению Экса, американские истребители «были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолетов над Беринговым морем».

По данным автора статьи, Вашингтон уже выделил деньги на восстановление аэродрома Эриксон, поскольку только он позволяет перебрасывать военную технику в непосредственной близости к России.