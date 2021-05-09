Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире9 мая 2021 2:58

Forbes: США восстановят базу ВВС на Аляске близ российской границы

Аналитик журнала считает аэродром Эриксон «идеальным» местом для перехвата российских самолетов над Беринговым морем
Саша ПЯТНИЦКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
Американские военные могут восстановить заброшенную базу ВВС США на Аляске

Американские военные могут восстановить заброшенную базу ВВС США на Аляске

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты могут восстановить свою заброшенную еще в 1991 году военную авиабазу «Эриксон» на Аляске недалеко от границы России, что позволит создать «идеальные условия» для того, чтобы истребители Военно-воздушных сил США могли перехватывать российские самолеты над Беринговым морем. Об этом говорится в статье, опубликованной журналом Forbes.

«Когда вновь откроется аэродром Эриксон на острове Шемья, вот тогда стоит начать по-настоящему волноваться», - пишет аналитик издания Дэвид Экс.

Обозреватель отмечает, что остров, на котором расположена вышеупомянутая авиабаза, находится близко к российской границе — всего в 320 километрах, поэтому она имеет «колоссальное стратегическое значение». Именно на острове Шемья, по мнению Экса, американские истребители «были бы в идеальной позиции для перехвата российских самолетов над Беринговым морем».

По данным автора статьи, Вашингтон уже выделил деньги на восстановление аэродрома Эриксон, поскольку только он позволяет перебрасывать военную технику в непосредственной близости к России.