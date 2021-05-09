Пушков объяснил, почему Путин не поздравил с Днем Победы глав Украины и Грузии

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему в преддверии 9 мая президент России Владимир Путин не стал поздравлять с Днем Победы коллег из Украины и Грузии – Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили.

«Нет причин поздравлять с Днем Победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером», - написал российский сенатор на своей странице в Twitter.

При этом Алексей Пушков подчеркнул, что с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне «нужно поздравить ветеранов и всех тех на Украине и в Грузии, кто чтит 9 мая и помнит о нашем совместном подвиге».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Владимир Путин поздравил с 76-й годовщиной Победы всех лидеров и жителей бывших республик СССР, кроме Зеленского и Зурабишвили. Вместо них он поздравил с праздником народы Украины и Грузии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Арифметика Победы: почему СССР Гитлера не «трупами завалил», а одолел героизмом

У Победы советского народа в Великой Отечественной войне много параметров – боевых, политических, экономических. Но есть и своя статистика, которая, как известно, вещь упрямая – и наиболее ярко отражает и величие триумфа, и трагедию утрат (подробности).